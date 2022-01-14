«Бойтесь и ждите худшего»: хакеры взломали государственные сайты

В ночь на пятницу хакеры атаковали официальные сайты украинских министерств. Первые проблемы зафиксировали около часа ночи. Сначала техническую ошибку заподозрили в Твиттере Министерства образования, а впоследствии заблокировались правительственные сайты и приложение «ДІЯ». На главных страницах начали появляться провокационные сообщения на трех языках — украинском, русском и польском. В тексте с угрозами неизвестные написали, что все персональные данные украинцев слили в интернет. А поверх текста опубликовали перечеркнутые значки с флагом, гербом и картой Украины.

Эксперт по кибербезопасности Никита Кныш уверяет, что ранее они уже предупреждали государство о возможных атаках хакеров. Он предположил, что это могли быть очередные манипуляции со стороны России, желающей дестабилизировать ситуацию в Украине.

Никита Кныш, специалист по информационной безопасности

Мы говорили, что это стандартная тактика Российской Федерации и страны агрессора по раскачиванию ситуации в Украине. Мы предупреждали, что если это продолжится, то, скорее всего, следующим этапом будет волна дефейсов. Таким образом они дестабилизируют ситуацию, они заставляют людей переживать и они показывают слабые места.

Кроме этого, проблемы появились и на сайте Государственной службы чрезвычайных происшествий в Харьковской области.

Спикер спасателей Евгений Василенко рассказывает, что сбой добавил неудобства в работе чрезвычайников, ведь там хранились обращения харьковчан, все необходимые контакты и документы.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Сьогодні вранці було встановлено, що сайт ГУ ДСНС, загалом як і всієї системи ДСНС України, було заблоковано. Що стосується оперативної інформації та оперативних повідомлень нашої служби, то ми зараз публікуємо усі звернення, повідомлення та оперативну інформацію на нашій сторінці у Фейсбук.

В Минцифры объяснили, что все сайты им пришлось отключить, чтобы атака не распространилась на другие ресурсы. Работу большей части государственных сайтов возобновили уже к 12 часам дня, остальные заработают в ближайшее время. Также в министерстве успокоили, что утечки персональной информации украинцев не было.

Сейчас Служба безопасности Украины и Киберполиция собирают все доказательства и занимаются расследованием этого инцидента.

Агентство Телевидения Новости