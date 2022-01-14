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«Аякс» сообщил о продаже своего футболиста в донецкий «Шахтёр»
Ряды лидера украинской футбольной Премьер-Лиги донецкого «Шахтёра» пополнит еще один бразилец.
Официальный сайт амстердамского «Аякса» сообщил, что достигнута договоренность с «Шахтёром» о переходе в эту команду бразильского футболиста Давида Нереса, защищавшего ряды клуба из Нидерландов.
Договоренность о переходе Нереса в «Шахтёр» вступает в силу немедленно.
За трансфер «Аякс» получит сумму в 12 млн евро. Эта сумма может увеличиться до 16 миллионов евро в зависимости от определённых условий.
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