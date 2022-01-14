В США умер харьковский призер Олимпиады-1980

Не стало мастера спорта международного класса по плаванию Владимира Долгова.

Долгов родился в 1960-м году в Харькове, а спустя 20 лет добился самого громкого успеха в своей спортивной карьере — стал бронзовым призером Олимпиады-80 в Москве в плавании на дистанции 100 метров на спине.

После распада СССР Владимир Долгов вместе с семьёй уехал в США, где проработал много лет в американской ассоциации плавания.

Среди учеников Долгова десятки победителей и рекордсменов США.

На 62 году жизни после тяжелой и продолжительной болезни Долгов умер в Северной Каролине.

Агентство Телевидения Новости