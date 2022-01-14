ДТП в Чугуевском районе: три человека в больнице

Массовое ДТП произошло сегодня днем в Чугуевском районе. В ДТП попало сразу 5 автомобилей: 4 легковушки и грузовик. В результате столкновения автомобили изрядно помяло, а грузовик вообще вылетел с дороги.

В полиции сообщили, что грузовик пытался обогнать автомобиль, который ехал впереди, но во время маневра столкнулся с ВАЗом. От удара ВАЗ вылетел на встречную полосу и протаранил еще несколько автомобилей. На месте ДТП работали спасатели, ведь железные обломки автомобиля зажали людей.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Рятувальники на місце події прибули на рятувальному автомобілі, за допомогою спецінструменту їм довелось вирізати постраждалу жінку з пасажирського сидіння, зрізали кузов понівеченої автівки та дістали постраждалу жінку. Далі її було транспортовано до автомобілю швидкої медичної допомоги.

В результате аварии больше всего пострадал ВАЗ, ее пассажирам понадобилась помощь медиков. Водитель ВАЗа, 26-летняя женщина и 6-летняя девочка сейчас в больнице.

Также дорожно-транспортное происшествие произошло и на проспекте Гагарина. В патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля был невнимательным, не справился с управлением и въехал в ограждение. На мужчину патрульные составили админпротокол.

Дмитрий Гайдук, представитель УПП в Харьковской обл.

На водія автомобіля Kia патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме — порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів та елементів автоділянки.

Кроме этого, накануне сотрудники патрульной полиции остановили находившегося в розыске водителя. Мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения и сейчас у него — 27 неуплаченных штрафов. Также водитель автомобиля в этом и прошлом месяце уже попадал в ДТП и скрывался с места происшествия. На него патрульные составили админпротоколы и забрали машину на штрафстоянку.

Агентство Телевидения Новости