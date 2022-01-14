Народные коллективы готовятся к «Вертеп-фесту»

Фольклорная группа «Муравский шлях» существует уже более 30 лет. Андрей один из участников коллектива. По образованию он преподаватель английского языка, но всегда любил петь. Вечером после работы Андрей всегда спешит на репетиции. Вместе с другим участниками одевает традиционные украинские наряды и поет народные песни, признается: именно на репетициях он по-настоящему отдыхает душой.

Андрей, участник группы «Муравский шлях»

Ну, знаєте, для мене це дійсно медитація. Я просто фізично дуже люблю це відчуття, коли багатоголосся українське, і воно мені дуже подобається. І взагалі ми, як така сім’я-не сім’я, але ми такі — як родичі.

Коллектив исполняет традиционные народные композиции и показывает, что украинская культура может быть интересной. Женщина говорит: они никогда не прекращают репетиции, всегда повторяют старые композиции и учат новые. Сейчас участники группы готовятся к «Вертеп-фесту».

Галина Лукьянец, руководитель группы «Муравский шлях»

Ми живемо за народним календарем, тобто веснянки ми перед весною починаємо згадувати, співати. Колядки, щедрівки восени починаємо згадувати. Тому що якби ти гарно їх не знав і не вивчив. Це дуже складні речі, це не одноголосні твори, це багатоголосні, це с поліфонією, різними експериментами, як заспівувати.

Уже завтра по главной улице города пройдет вертепное шествие. Организатор фестиваля рассказывает, что в 12 часов участники шествия и все желающие пройдут от Майдана Конституции до театра оперы и балета. И там все вместе они будут петь колядки.

В прошлом году из-за карантина пришлось отменить праздник, поэтому теперь они с нетерпением ожидают начала фестиваля.

Елена Рофе-Бекетова, организатор «Вертеп-феста»

Один з елементів фестивалю, одна з частин фестивалю це акція «Нова радість стала». Це дійсно, як ви кажете, акція об’єднуюча, акція Соборності якщо хочете. Ми запрошуємо співати разом з нами.

Организаторы уверяют: во время вертепного шествия они будут соблюдать карантинные правила. Поэтому у всех участников должен быть отрицательный результат теста или ковид-сертификат. Проверять документы будут волонтеры. А вот зрители должны не забывать о защитных масках.

Агентство Телевидения Новости