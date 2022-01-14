Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:44
Просмотров: 125

Фейковые псевдоминирования в Украине: объяснение СБУ

Фейковые псевдоминирования в Украине: объяснение СБУ

В Украине за последние несколько дней неизвестные  сообщали о «заминировании» сотен объектов инфраструктуры, однако все заявления о «бомбах» оказались фейковыми.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве отметили, что в последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины.

Проверками сообщений о минировании занимались работники Службы безопасности и Нацполциция. Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений.

По данным правоохранителей, подобными сообщениями злоумышленники пытаются усилить напряжение в государстве и обществе.

“Обращаем внимание: сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество ясно это осознавало”, — подчеркнули в пресс-службе СБУ и призвали граждан сохранять спокойствие.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 