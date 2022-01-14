Фейковые псевдоминирования в Украине: объяснение СБУ

В Украине за последние несколько дней неизвестные сообщали о «заминировании» сотен объектов инфраструктуры, однако все заявления о «бомбах» оказались фейковыми.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве отметили, что в последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины.

Проверками сообщений о минировании занимались работники Службы безопасности и Нацполциция. Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений.

По данным правоохранителей, подобными сообщениями злоумышленники пытаются усилить напряжение в государстве и обществе.

“Обращаем внимание: сообщения о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. В таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество ясно это осознавало”, — подчеркнули в пресс-службе СБУ и призвали граждан сохранять спокойствие.

Агентство Телевидения Новости