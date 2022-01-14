В Одесской области мужчина облился горючим и поджег себя возле здания полиции (видео)
На одной из центральных улиц Подольска (Одесская область) 37-летний мужчина поджег себя. По словам очевидцев, перед поджогом он облил себя горючей жидкостью.
Об этом пишет «Думская».
Отмечается, что неподалеку были работники охранной фирмы, они и потушили мужчину. Затем его госпитализировали.
По информации издания, потерпевший мог действовать под наркотическими веществами.
В Подольском районном управлении полиции сообщили, что происшествие произошло возле административного здания территориального подразделения полиции. Потушили пламя и вызвали «скорую» проезжавшие мимо работники охранной фирмы.
Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.
Личность мужчины установлена: это 37-летний житель Куяльницкой ОТГ.
Правовая квалификация события будет предоставлена после проведения проверки и изучения всех обстоятельств.
Источник: ТСН.ua