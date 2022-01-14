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В Одесской области мужчина облился горючим и поджег себя возле здания полиции (видео)

В Одесской области мужчина облился горючим и поджег себя возле здания полиции (видео)

На одной из центральных улиц Подольска (Одесская область) 37-летний мужчина поджег себя. По словам очевидцев, перед поджогом он облил себя горючей жидкостью.

Об этом пишет «Думская».

Отмечается, что неподалеку были работники охранной фирмы, они и потушили мужчину. Затем его госпитализировали.

По информации издания, потерпевший мог действовать под наркотическими веществами.

В Подольском районном управлении полиции сообщили, что происшествие произошло возле административного здания территориального подразделения полиции. Потушили пламя и вызвали «скорую» проезжавшие мимо работники охранной фирмы.

Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

Личность мужчины установлена: это 37-летний житель Куяльницкой ОТГ.

Правовая квалификация события будет предоставлена после проведения проверки и изучения всех обстоятельств.

Источник: ТСН.ua


Агентство Телевидения Новости

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