Первые результаты: СБУ расследует хакерскую атаку

Сегодня ночью хакеры взломали сайты правительства Украины, в частности Минобразования, ГСЧС, Минспорта и приложения «ДІЯ». Специалисты на протяжении дня восстановили доступ к большинству ресурсов. В целом, пострадало больше 70 сайтов. Служба Безопасности Украины вместе с Киберполицией начали расследовать этот инцидент. В Минцифре сообщили о первых результатах.

Зараз ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що відбулася так звана supply chain attack — атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування до вебресурсів, які постраждали внаслідок атаки

На выходных специалисты будут продолжать расследования и собирать все доказательства, чтобы установить заказчика и всех причастных к преступлению.

Агентство Телевидения Новости