14.01.2022 23:04
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Из-за ветра на флагштоке порвался флаг
Сегодня в Харьковском гидрометцентре предупреждали об ухудшении погодных условий. Из-за сильного ветра сотрудники «Харьковзеленстрой» приняли решение припустить флаг Украины, который расположен в самом центре города. Но в предприятии сообщили, что порывы ветра оказались намного сильнее, чем ожидалось. Из-за этого флаг разорвался на две части.
Заменить повреждённый флаг обещают в ближайшее время, когда наладятся погодные условия.
(фото из соцсетей)
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