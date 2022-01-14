Из-за ветра на флагштоке порвался флаг

Сегодня в Харьковском гидрометцентре предупреждали об ухудшении погодных условий. Из-за сильного ветра сотрудники «Харьковзеленстрой» приняли решение припустить флаг Украины, который расположен в самом центре города. Но в предприятии сообщили, что порывы ветра оказались намного сильнее, чем ожидалось. Из-за этого флаг разорвался на две части.

Заменить повреждённый флаг обещают в ближайшее время, когда наладятся погодные условия.

(фото из соцсетей)

Агентство Телевидения Новости