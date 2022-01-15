Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: дело передали в суд

Уголовное дело о катастрофе самолета АН-26, которая произошла под Чугуевом 26 сентября 2020 года, передали в суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

Расследованием установлено, что бывшие Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины, командир воинской части А4104 и два его заместителя, руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» и исполняющий в то время обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Иван Кожедуба не обеспечил безопасность полетов на вверенных им направлениях.

Кроме того, по данным следствия, они нарушили правила подготовки и проведения полетов. Небрежное отношение обвиняемых к военной службе привело к крушению самолета АН-26. Тогда погибли 26 военнослужащих.

Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов и небрежного отношения к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины) направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости