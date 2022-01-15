Где сегодня нет воды в Харькове (адреса)

Сегодня, 15 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Новошишковская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Старова (ч/с), пер. Саперный (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), ул. Шишковская, 10, 12, ул. Саперная, 30 (п. №1, стояк) до 20:00 15.01.22 г.

Индустриальный район:пр. Московский, 294 (п. №2, стояк) до 17:00 15.01.22 г.

Московский район:пр. Московский, 57/63, 65, 67, 89, 91, 95, 97, 109, 111, 69, 93 к 20:00 15.01.22 г.

Немышлянский район:ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, стояк) до 20:00 15.01.22 г.

Новобаварский район:пр. Ново-Баварский (Ильича), 103-я (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 15.01.22 г.

Слободской район:пр. Петра Григоренко, 10-в (п. №3), 10-д до 16:00 15.01.22, ул. Ньютона, 139 (п. №16, стояк) до 17:00 15.01.22 г.

Холодногорский районул. Полтавский шлях, 188-в (п. №3, стояк), ул. Залютинская, 2 (стояк), ул. Кацарская, 31 (п. №1, стояк) до 20:00 15.01.22 г.

Шевченковский районул. Полярная (ч/с) до 20:00 15.01.22 г.

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