В Украине за сутки — более 10,5 тысяч случаев COVID-19: данные по областям
В Украине за сутки зафиксировали 10 569 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 14 января в Украине зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 727, медработников – 229», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 682 заболевших коронавирусом; летальных случаев – 127, 6 172 человека выздоровели.
Напомним, днем ранее, 14 января выявили 10 476 новых случаев заболевания СOVID-19.
Как сообщается в Telegram-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за минувшие сутки составляет:
г. Киев – 1178;
Винницкая область – 414;
Волынская область – 126;
Днепропетровская область – 338;
Донецкая область – 288;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 215;
Запорожская область – 173;
Ивано-Франковская область – 1167;
Киевская область – 431;
Кировоградская область – 80;
Луганская область – 89;
Львовская область – 1178;
Николаевская область – 173;
Одесская область – 471;
Полтавская область – 343;
Ровенская область – 347;
Сумская область – 562;
Тернопольская область – 453;
Харьковская область – 761;
Херсонская область – 143;
Хмельницкая область – 402;
Черкасская область – 218;
Черновицкая область – 446;
Черниговская область – 249.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 748 079 случаев СOVID-19; выздоровели 3 551 283 человека; летальных случаев – 98 195.
Также за сутки 90 817 человек в Украине были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую — 43 127 человек, дополнительную дозу — 659 человек, бустерную дозу — 16 533.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 14 972 000 человек, из них первую дозу получили 14 971 998 человек, две дозы – 14 240 830 человек, дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности в стране проведено 29 309 322 прививки от коронавируса.