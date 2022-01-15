В Украине за сутки — более 10,5 тысяч случаев COVID-19: данные по областям

В Украине за сутки зафиксировали 10 569 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 14 января в Украине зафиксировано 10 569 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 727, медработников – 229», — сказано в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 682 заболевших коронавирусом; летальных случаев – 127, 6 172 человека выздоровели.

Напомним, днем ранее, 14 января выявили 10 476 новых случаев заболевания СOVID-19.

Как сообщается в Telegram-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболевания в регионах за минувшие сутки составляет:

г. Киев – 1178;

Винницкая область – 414;

Волынская область – 126;

Днепропетровская область – 338;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 215;

Запорожская область – 173;

Ивано-Франковская область – 1167;

Киевская область – 431;

Кировоградская область – 80;

Луганская область – 89;

Львовская область – 1178;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 471;

Полтавская область – 343;

Ровенская область – 347;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 453;

Харьковская область – 761;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 402;

Черкасская область – 218;

Черновицкая область – 446;

Черниговская область – 249.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 748 079 случаев СOVID-19; выздоровели 3 551 283 человека; летальных случаев – 98 195.

Также за сутки 90 817 человек в Украине были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 30 498 человек, вторую — 43 127 человек, дополнительную дозу — 659 человек, бустерную дозу — 16 533.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки от коронавируса получили 14 972 000 человек, из них первую дозу получили 14 971 998 человек, две дозы – 14 240 830 человек, дополнительную дозу – 8 639 человек, бустерную дозу – 87 196 человек. В общей сложности в стране проведено 29 309 322 прививки от коронавируса.

Агентство Телевидения Новости