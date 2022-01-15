В центре Харькова поваленное ветром дерево перекрыло въезд в роддом

Вечером 14 января на территории Харьковской области в результате ухудшения погодных условий — сильного ветра, скорость которого достигала 30 м/с, обломанные ветви деревьев падали на автомобильные дороги, линии электропередач и контактные сети трамвайных путей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за это время спасатели 5 раз привлекались для ликвидации последствий непогоды.

Они выезжали для оказания помощи коммунальным службам в Московском, Шевченковском, Индустриальном, Холодногорском и Основянском районах города, в частности, для уборки поваленных ветром деревьев с контактных сетей трамвайных путей и снятия металлического листа, который сорвало с крыши многоэтажки.

Также спасатели расчищали въезд в роддом №3, расположенный на ул. Руставели,12, — там они убирали поваленное на проезжую часть дерево.

Всего в ликвидации последствий непогоды были задействованы 20 спасателей и 6 единиц техники.

В связи с указанными происшествиями в ГСЧС призывают жителей Харьковщины по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости, а также держаться подальше от больших деревьев и не парковать под ними автомобили.

Агентство Телевидения Новости