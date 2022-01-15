Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более семисот заболевших и 9 летальных случаев

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 761 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 248 216 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 468 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

При этом 233 626 заболевших уже выздоровели (+338 за сутки), 8 122 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 413 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 691 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 9.

Агентство Телевидения Новости