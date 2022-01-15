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Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более семисот заболевших и 9 летальных случаев
В Харьковской области за сутки зарегистрировали 761 случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.
Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 248 216 заболевших COVID-19.
За время пандемии в регионе зафиксировали 6 468 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 10 заболевших.
При этом 233 626 заболевших уже выздоровели (+338 за сутки), 8 122 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 413 человек.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 691 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 9.
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