Минобороны Украины повысило зарплаты летчикам ВСУ

Министерство обороны Украины с 1 января повысило зарплаты летчикам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает пресс- служба Минобороны.

«Приказом Министра обороны Алексея Резникова как очередной шаг в рамках первого этапа повышения денежного довольствия в Вооруженных Силах Украины в 2022 году увеличены выплаты военным летчикам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что повышенное денежное довольствие начисляется с 1 января 2022 г.

Как заявил министр обороны Алексей Резников, одним из приоритетов министерства является развитие военной авиации и ПВО.

«Боевая авиация – это прежде всего люди. Это специалисты высокой квалификации, в подготовку которых государство инвестирует значительные ресурсы. В прошлом году нам удалось на 2,5 млрд грн увеличить бюджет Минобороны. И эти средства будут направлены на первый этап повышения денежного довольствия для ряда категорий военных «, – заявил Резников.

По его словам, уже повысили выплаты практикующим медикам. Пилоты в ВС Украины с 1 января будут также получать конкурентные выплаты не только в среднем в экономике, но и по сравнению с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны.

«Готовя системную реформу денежного обеспечения, мы продолжаем работать над пошаговым повышением выплат в пределах привлекаемых ресурсов. До конца января будут еще решения в этой сфере», — сообщил министр обороны.

Он отметил, что целью Минобороны в течение года является постепенная подготовка к синхронной реализации в 2023 году кадровой реформы и реформы денежного довольствия в рамках задач, которые ставит президент Украины.

«В целом в течение года на увеличение выплат для этой категории военнослужащих будет направлено 251 млн. грн. В среднем выплаты для каждого специалиста возрастут на 10-16 тыс. грн», — говорится в сообщении.

Источник: Интерфакс-Украина

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