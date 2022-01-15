Жена украинского футболиста, подписавшего контракт с луганской «Зарёй», погибла в ДТП

Ужасная трагедия.

Луганская «Заря» объявила накануне, что пополнилась 27-летним украинским футболистом Олегом Данченко, арендовав его у греческого АЕКа.

Буквально через несколько часов Виктория Данченко — жена Олега, разбилась на «Мерседесе» в Одессе. Полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Машина, угодившая в смертельное ДТП, зарегистрирована на Олега Данченко.





Агентство Телевидения Новости