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Жена украинского футболиста, подписавшего контракт с луганской «Зарёй», погибла в ДТП
Ужасная трагедия.
Луганская «Заря» объявила накануне, что пополнилась 27-летним украинским футболистом Олегом Данченко, арендовав его у греческого АЕКа.
Буквально через несколько часов Виктория Данченко — жена Олега, разбилась на «Мерседесе» в Одессе. Полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Машина, угодившая в смертельное ДТП, зарегистрирована на Олега Данченко.
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