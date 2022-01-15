В Швеции нашли личную печать Пилипа Орлика

Исследователи государственного королевского архива Швеции, откуда ранее привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика, нашли его печать.

Об этом рассказал украинский историк Тарас Чухлибманцер на своей странице в Facebook.

«Фантастическая историческая находка — на праздники в Швеции нашли личную печать гетмана Орлика! С помощью наших исследователей в Государственном Королевском архиве в Швеции только что была найдена оригинальная личная печать с гербом «Новина» гетмана Пилипа Орлика, которая до этого времени не была известна мировой и украинской исторической науке», — написал Чухлибманцер.

Пилип Орлик был украинским политическим, государственным и военным деятелем, Генеральным писарем (1702-1709) и гетманом Войска Запорожского в изгнании (1710-1742). Он принадлежал к шляхетскому роду Орликов чешского происхождения, пользовавшихся гербом «Новина».

Историк также обнародовал фото печати и добавил, что оно публикуется впервые в праздник Василия, 14 января 2022 года, на его странице.

Ранее, 16 августа, в Киеве в Софийском соборе торжественно открыли выставку «Раритеты Украинского казацкого государства — Гетманщины ΧVII-XVIII вв.», посвященную 30-летию независимости Украины.

Как сообщалось, на ней, в частности, представили оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика — конституционного акта «Договоры и Постановления Прав и вольностей Войска Запорожского». Документ называют «первой в мире Конституцией».

Источник: УНИАН

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