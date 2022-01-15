В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 323 миллиона

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире к утру субботы достигло 323 млн 272 тыс. 813, свидетельствуют данные американского университета Джонса Гопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 умерло 5 млн. 529 тыс. 154 человека.

В страны с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по количеству зараженных и умерших, сообщил университет, сохраняют США, где обнаружено 64 млн 876 тыс. 149 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 849 тыс. 242.

Второе место по количеству зараженных занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, по данным портала Worldometer, специализирующегося на статистических данных по важнейшим мировым событиям, достигло 36 млн 850 тыс. 962, а количество умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 4 тыс. 780.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где, как сообщил Worldometer, заразилось 22 млн 927 тыс. 203 человек, из них умерло 620 тыс. 847.

Портал информирует, что коэффициент смертности на 1 млн. населения планеты составил к утру субботы 711,7. В США на 1 млн жителей умерло 2 тыс. 611 человек, Индии – 347, Бразилии – 2 тыс. 889.

Источник: Интерфакс-Украина

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