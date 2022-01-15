В Изюме из квартиры с пьяной компанией забрали маленького ребенка

В Изюме полицейские совместно со службой по делам детей изъяли из семьи малолетнего ребенка.

Об этом сообщили в полиции Изюмщины.

Информация о том, что в квартире одного из домов в Изюме малолетний ребенок находится в компании нетрезвых мужчин, поступила полиции 14 января около 18:00 от медиков.

По адресу прибыли правоохранители совместно со специалистом службы по делам детей Изюмского городского совета.

На месте они приняли решение об изъятии 3-летнего ребенка из семьи. Мальчик сейчас находится в Изюмском городском центре социально-психологической реабилитации детей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, идет проверка.

Агентство Телевидения Новости