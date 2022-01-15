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При восхождении на Говерлу погиб турист

При восхождении на Говерлу погиб турист

Сегодня, 15 января, при восхождении на Говерлу погиб турист, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 11:15 при восхождении на Говерлу погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести», — говорится в сообщении.

По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку. К погибшему следуют работники Национальной полиции для проведения следственных действий.

К спасательным работам привлекли мобильно-оперативную группу Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, отряды поста Заросляк, поселков Ворохта и Верховина, а также городов Яремче и Ивано-Франковск.

Напомним, ранее в Карпатах была объявлена угроза схождения лавин.

Агентство Телевидения Новости

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