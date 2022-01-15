Сегодня, 15 января, при восхождении на Говерлу погиб турист, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 11:15 при восхождении на Говерлу погиб один человек и двое получили травмы разных степеней тяжести», — говорится в сообщении.

По состоянию на 13:30 туриста с травмой ноги спасатели спускают с горы, в то же время спасатели направляются еще к одному травмированному человеку. К погибшему следуют работники Национальной полиции для проведения следственных действий.

К спасательным работам привлекли мобильно-оперативную группу Главного управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, отряды поста Заросляк, поселков Ворохта и Верховина, а также городов Яремче и Ивано-Франковск.

Напомним, ранее в Карпатах была объявлена угроза схождения лавин.

Агентство Телевидения Новости