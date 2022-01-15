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Уволен. Андрей Шевченко провалился в «Дженоа»

Уволен. Андрей Шевченко провалился в «Дженоа»

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал с сегодняшнего дня и бывшим тренером итальянской команды «Дженоа».

В чемпионате Италии «Дженоа» при Шевченко ни разу не выиграл — 6 поражений и 3 ничьи и предпоследнее 19-е место в турнирной таблице.

В розыгрыше Кубка Италии «Дженоа» вылетел на стадии 1/8 финала от «Милана». Этот матч и стал для Шевченко последним в недолгой клубной тренерской карьере.

Агентство Телевидения Новости

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