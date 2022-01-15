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В Чугуевском районе насмерть сбит мужчина

В Чугуевском районе насмерть сбит мужчина

Накануне с 17:50 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Коробочкино автомобиль Opel Astra сбил вышедшего на проезжую часть мужчину: от полученных травм пешеход скончался на месте

Полицейские установили, что во время движения из Харькова в сторону города Изюма 52-летний водитель автомобиля Opel Astra допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. Личность погибшего установлена – мужчина 62 года, житель села Коробочкино.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Чугуевском районе насмерть сбит мужчина

Агентство Телевидения Новости

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