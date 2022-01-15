Две области Украины находятся в «оранжевой» зоне карантина

В Украине в оранжевой зоне адаптивного карантина из- за распространения коронавируса находятся две области.

Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения Украины по состоянию на субботу, 15 января.

Это – Ивано-Франковская и Сумская области.

Все остальные регионы и Киев находятся в «желтой» зоне.

На Прикарпатье коэффициент обнаружения случаев заболевания составляет 25,9% при установленном показателе 20%, а в Сумской – 25,8%.

12 января в Сумской области был превышен показатель динамики уровня госпитализаций – 54,3% (должно быть не более 50%).

В общей сложности индикатор уровня заболеваемости по стране составляет 198 на 100 тысяч населения. Самый высокий показатель в Киеве – 386.

Уровень госпитализаций из-за коронавируса в стране по состоянию на 15 января составляет 25,6.

Загруженность коек с кислородом – 22,3% при определенном показателе 65%.

Напомним, с 6 декабря 2021 года в Украине действуют новые правила в «желтом» уровне эпидопасности. Посещать общественные учреждения могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – «желтый» COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на «желтом» уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

Источник: Левый Берег

Агентство Телевидения Новости