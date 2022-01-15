В Одесской области — масштабный пожар: горит территория национального парка (видео)

В Одесской области сегодня, 15 января, вспыхнул масштабный пожар. На территории Нижнеднестровского национального природного парка горит около 5 га, сообщают очевидцы в соцсетях.

Там же опубликовано видео пожара.

«Пламя охватило примерно 5 га. На месте работают пожарные. Тушение осложняется из-за сильного ветра и отсутствия подъездов к кострам возгорания», — говорится в подписи к видео.

Агентство Телевидения Новости