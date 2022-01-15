В Киеве из-за сильного ветра дерево раздавило автомобиль с людьми (видео)

В Киеве через сильные порывы ветра в пятницу, 14 января, дерево упало на автомобиль.

Об этом сообщает издание Информатор.

Сообщается, что на улице Верховинная, 35, дерево упало на автомобиль Peugeot с людьми внутри. Предварительно, пострадали три человека, водитель погиб.

«На улице Верховинной (Святошинский район) в результате сильного ветра огромное дерево упало на машину Peugeot. К сожалению, в этот момент в машине был человек, который от полученных травм погиб на месте», — сообщил «Киев оперативный».

В свою очередь в «Киевской службе спасения» подтвердили информацию об инциденте.

«В 20:47 спасатели» Киевской службы спасения » и ГУ ГСЧС в г. Киеве прибыли на ул. Верховинную, 35. По этому адресу в результате падения дерева на машину пострадали два человека. Пострадавшие деблокированы, один человек госпитализирован», — говорится в сообщении.

Источник: УНИАН

Агентство Телевидения Новости