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Одновременные удары: один боец в нокдауне, второй — в нокауте

Одновременные удары: один боец в нокдауне, второй — в нокауте

Ну и ну!

В Сингапуре на турнире по смешанным единоборствам промоушена One Championship в одном из боёв дрались по правилам кик-боксинга Яннис Стофоридис из Греции и россиянин Бейбулат Исаев.

На 25-й секунде первого раунда соперники одновременно ударили друг друга и упали. При этом Стофоридис оказался в нокдауне и сразу поднялся, а вот Исаев «улетел» в глубокий нокаут.

Таким образом, победа была присуждена быстрее пришедшему в себя бойцу из Греции.


Агентство Телевидения Новости

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