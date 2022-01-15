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Одновременные удары: один боец в нокдауне, второй — в нокауте
Ну и ну!
В Сингапуре на турнире по смешанным единоборствам промоушена One Championship в одном из боёв дрались по правилам кик-боксинга Яннис Стофоридис из Греции и россиянин Бейбулат Исаев.
На 25-й секунде первого раунда соперники одновременно ударили друг друга и упали. При этом Стофоридис оказался в нокдауне и сразу поднялся, а вот Исаев «улетел» в глубокий нокаут.
Таким образом, победа была присуждена быстрее пришедшему в себя бойцу из Греции.
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