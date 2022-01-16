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Отключения воды в Харькове: график на воскресенье

Отключения воды в Харькове: график на воскресенье

Сегодня, 16 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Холодногорском районе по следующим адресам: ул. Озерянская (ч/с), пер. Лаврентьевский (ч/с), ул. Ильинская, 27/29, ул. Полтавский шлях, 114, пер. Лаврентьевский, 11, ул. Игоря Муратова, 28 (п. №1, спаренный стояк), ул. Полтавский шлях, 188В (п. №3, стояк) до 20:00 16.01.22 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Индустриальный, 36 (п. №3, стояк) до 17:00 16.01.22 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, спаренный стояк) до 17:00 16.01.22 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 16.01.22 г.

Основянский район:

ул. Южнопроектная, 32/304 (п. №1, стояк) до 20:00 16.01.22 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 139 (п. №16, стояк) до 17:00 16.01.22 г., ул. Танкопия, 12А (п. №1) до 20:00 16.01.22 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 20, 24, ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 16.01.22 г.

Агентство Телевидения Новости

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