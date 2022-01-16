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В Харьковской области за сутки: более 600 заболевших и 9 умерших

В Харьковской области за сутки: более 600 заболевших и 9 умерших

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 612 новых случаев заболевания коронавирусом, 9 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 761 случае и было зафиксировано 10 летальных исходов.

По данным Харьковского областного лабцентра, большинство заболевших (440) – жители Харькова. 5 заболевших – в Харьковском районе, 39 – в Лозовском, 23 – в Богодуховском, 20 – в Купянском, 17 – в Изюмском, 14 – в Красноградском и 9 – в Чугуевском районах.

По количеству заболевших Харьковщина на сегодня на третьем месте. На первом – Ивано-Франковская область (914 заболевших), на втором – Львовская (625) область.

Агентство Телевидения Новости

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