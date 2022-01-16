В Германии зафиксировали рекордный показатель заболеваемости COVID-19

В Германии показатель заболеваемости коронавирусом (инцидентность) впервые превысил 500 на 100 000 населения за семь дней. В течение истекших суток было зафиксировано 52 504 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

«Германия зафиксировала новый рекорд заболеваемости за семь дней, по данным органа по контролю за заболеваниями страны. Институт Роберта Коха (RKI) сообщил о 515,7 новых случаях заражения на 100 тысяч человек в неделю», – пишет издание.

По данным RKI, в течение истекших суток было зафиксировано 52 504 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Это на 15 952 случая больше, чем в четверг неделей ранее, когда было зафиксировано 36 552 случая.

За прошедшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 47 пациентов (неделей ранее – 77), таким образом общее количество умерших с COVID-19 в Германии достигло 115 619 человек. Всего с начала пандемии в Германии коронавирусом заразились 7 965 977 человек.

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