На Харьковщине женщина упала в колодец и погибла

В Харьковской области упала в колодец и погибла 90-летняя женщина, спасатели вытащили из него тело погибшей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

16 января в 12:19 на номер «101» от дежурного Нацполиции поступило сообщение о том, что на территории частного домовладения по ул. Парталых в селе Огульцы Валковской ОТГ Богодуховского района в колодец, расположенный в хозяйственной постройке, упала женщина и погибла.

Прибывшие на место спасатели установили, что в 12-метровом колодце находилось тело женщины, признаков жизни она уже не подавала.

Как выяснилось, накануне женщина 1931 года рождения, вероятно, потеряла равновесие и упала в колодец. Обнаружили ее родственники уже на следующий день, после чего вызвали правоохранителей и спасателей.

С помощью спасательной веревки в 14:00 спасатели извлекли тело погибшей из колодца на поверхность и передали правоохранителям.

Агентство Телевидения Новости