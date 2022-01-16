На Харьковщине из-за пожара погибли женщина с сыном, их тела нашли через три дня

В селе на Харьковщине из-за неосторожного обращения с огнем во время пожара погибли 2 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

16 января в 10:00 в Службу спасения от полиции поступило сообщение о гибели двух человек – 70-летней женщины и ее 50-летнего сына в селе Владимировка, на ул. Пушкина, 14. Обнаружили тела погибших их родственники, зашедшие в дом только на третий день из-за того, что отсутствовал телефонный контакт с ними. Поэтому предположительная дата их гибели — 13 января.

Как отмечается, на место происшествия пожарно-спасательные подразделения ГСЧС не вызывались, потому что на момент обнаружения факта пожар самоликвидировался.

Установлено, что горел диван, стоящий в жилой комнате. Тела погибших находились рядом. Они задохнулись угарным газом от возгорания дивана.

Площадь пожара составила около 1 квадратного метра.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Агентство Телевидения Новости