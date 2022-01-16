В Харьковской области закрыли нелегальный игровой центр

В Харьковской области правоохранители пресекли деятельность незаконного игрового центра, который обнаружили в пгт. Новая Водолага.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«По данным следствия, 14 января 2022 в пгт. Новая Водолага прекращена деятельность незаконного игорного заведения, которое, вопреки требованиям Закона Украины «О запрете игорного бизнеса», предоставляло доступ к азартным играм с помощью электронного (виртуального) казино на установленных персональных компьютерах», — говорится в сообщении.

В ходе следственных действий было изъято 11 компьютеров с установленным соответствующим программным обеспечением, что давало возможность доступа к азартным играм.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, назначении соответствующих экспертиз и передаче уголовного производства по подследственности в Бюро экономической безопасности.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости