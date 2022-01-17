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В харьковском аэропорту искали взрывчатку

В харьковском аэропорту накануне вечером правоохранители искали взрывчатку.

Об этом сообщается в оперативном отчете ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается в нем, 16 января 15:58 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании по адресу: ул. Ромашкина 1, где находится аэропорт.

По указанному адресу выезжали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, представители экстренных служб.

При проверке никаких взрывных устройств правоохранители не обнаружили.

Агентство Телевидения Новости

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