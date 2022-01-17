Коронавирус в Харьковской области: за сутки — более шестисот заболевших и 8 умерших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 647 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.

По данным Харьковской ОГА, 467 из них – жители Харьковского района (401 – города Харькова).

80 заболевших – жители Чугуевского, 34 – Богодуховского, 24 – Купянского, 22 – Лозовского, 18 – Изюмского, 2 – Красноградского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 249 475 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 485 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 8 заболевших.

При этом 233 972 заболевших уже выздоровели (+120 за сутки), 9 018 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 519 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 612 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 9.

Агентство Телевидения Новости