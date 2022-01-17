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Порошенко прибыл в Печерский суд в Киеве (видео онлайн)

Порошенко прибыл в Печерский суд в Киеве (видео онлайн)

Сегодня, 17 января, в Украину из Польши вернулся нардеп, лидер «Европейской солидарности», пятый президент Петр Порошенко. Самолет из Варшавы приземлился в столичном аэропорту «Жуляны». В 11 часов Порошенко ждут в Печерском суде для избрания меры пресечения в «угольном» деле.

Под судом тем временем также собрались его сторонники.

Заседание по избранию ему меры пресечение назначено на 11:00 в Печерском райсуде Киева.

Тем временем Госбюро расследований Украины сообщило, что в аэропорту «Жуляны» Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Печерский райсуд на 17 января, 11:00 для рассмотрения избрания меры пресечения. Однако экс-президент «отказался от получения процессуальных документов, игнорировал законные требования следователя, при этом личности, которые были с ним, оказывали физическое сопротивление».

«Адвокаты Петра Алексеевича заверили, что получат все процессуальные документы, но после прохождения пограничного контроля путем создания искусственной толпы убежали», — заявляют в ГБР.

Источник: УНИАН


Агентство Телевидения Новости

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