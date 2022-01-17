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На ХТЗ ночью горели автомобили
В Харькове на Восточном в районе ХТЗ сегодня, 17 января, ночью загорелись 2 автомобиля.
Об этом сообщается в оперативном отчете ХОГА о происшествиях за сутки.
Как указывается, вблизи автомойки по улице Мохначанской, 27 горели автомобиль «БМВ Х-5» 2015 года выпуска, площадь пожара составила 2 кв. метра, а также автомобиль «ОПЕЛЬ – ВИВАРА», площадь пожара составила 3 кв. метра.
По факту возгорания автомобилей проводится расследование.
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