В Харькове на Крещение пройдут богослужения в храмах, в источниках освятят воду (график)

На Крещение Господне, 19 января, в храмах Харькова и области пройдут богослужения, а на источниках освятят воду.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, в Харькове священнослужители освятят воду в источниках в Саржином яру, на Алексеевке, на источниках по ул. Минераловодской (Тюринка), ул. Метростроителей, ул. Родниковой, в Большой Даниловке, пос. Жуковского, на пересечении ул. Печенежской и пр. Льва Ландау и пр.

С графиком освящения воды можно ознакомиться здесь и здесь.Богослужения в храмах Харьковской епархии будут проходить так:— 18 января, в день Навечерия Богоявления, в 8:00 начнется Божественная литургия, по окончанию которой пройдет освящение воды. В 16:00 начнется вечернее богослужение;— 19 января, на Крещение Господне, в 8:00 также состоится Божественная литургия, после которой пройдет освящение воды. В этот день воду будут освящать до вечера, пока будут желающие.

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