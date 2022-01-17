В части Шевченковского района Харькова отключили отопление и горячую воду (адреса)

В Харькове сегодня, 17 января, в части Шевченковского района с 10:30 до 22:30 временно прекращено теплоснабжение.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным КП «Харьковские тепловые сети», это связано с необходимостью устранения дефекта на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм в районе ул. Алексеевской, 30.

В связи с этим отопление и горячую воду временно отключили в 189 жилых домах, 185 ведомствах, 12 детских садах, девяти школах и трех лечебных заведениях по следующим адресам:

ул. Алексеевская, 14-б, 30; ул. Армейская, 126-б; ул. Архитекторов, 20, 20-а, 22, 24, 26, 28, 30, 30-а, 32, 34; ул. Ахсарова, 1, 11, 11-а, 13, 13-б, 15, 15-а, 15-б, 16, 17, 18, 18-а, 19, 1-а, 1-б, 1-в, 20, 20-а, 21, 23, 23-а, 25, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 4/6, 4/6-а, 5, 5-а, 7, 9, 19-а, 13-а, 3-а, 4/6-б; ул. Белогорская, 92-б, 1-б; ул. Дербентская, 109, 109-а; ул. Клочковская, 261-а, 295; ул. Кюи Цезаря, 44; ул. Монтажная, 12-а; пр. Победы, 46, 48, 48-а, 50, 50-а, 50-б, 51, 52-а, 52-б, 52-в, 52-г, 53, 53-а, 54, 54-а, 54-б, 55, 55-в, 55-г, 56, 57-а, 57-г, 58, 58-а, 59, 60, 60-а, 61, 61-б, 62, 62-а, 62-б, 62-в, 62-г, 62-д, 62-е, 64, 64-а, 65, 65-а, 65-б, 66, 66-а, 66-б, 66-в, 66-е, 67, 67-а, 67-б, 68, 68-а, 68-б, 68-в, 68-г, 68-д, 70, 70-а, 70-б, 71, 71-б, 72, 72-а, 72-б, 72-в, 72-г, 73-а, 73-б, 74, 74-а, 74-б, 74-в, 74-г, 74-д, 75, 75-а, 75-б, 76, 76-а, 77, 77-а, 77-б, 78, 78-а, 78-б, 78-в, 79, 80, 82, 46-а, 84, 59-а, 61-а, 66-г, 55-е, 50-е, 66-д, 57-а, 57-б, 57-в, 53-б С1, 2, 66-з, 66-к, 66-е, 53-б С3, 4, 66-л, 62-з, 73-г, 70-в, 65-г, 46-б, 59 С6, 53-б С5, 6, 53-б С7, 8, 9, 64-д, 66-м, 66-н, 66-о, 66-п, 66-р, 85, 87, 89, 65-г к1, 83, 59 С7, 59 С9, 59 С8, 59 С8,9, 59 С7,8,9, 65-г к2, 86, 86-б; пр. Людвига Свободы, 20, 20-а, 24, 24-а, 26, 28, 30, 31, 31-а, 32, 32-а, 33, 34, 35, 35-а, 35-б, 35-в, 36, 36-а, 37, 37-а, 37б, 39, 39-а, 39-б, 39-в, 40, 40-а, 40-б, 41, 42, 42-а, 42-б, 45, 45-а, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 47, 47-а, 48, 48-а, 48-б, 48-в, 51, 51-а, 51-б, 52-а, 53, 53-а, 53-б, 57, 58, 59-а, 59-б, 60, 49, 43, 35-г, 51-д, 20-б, 34-а, 50, 50-а, 50-б, 50-в, 37-г; ул. Толбухина, 103; бул. Фронтовиков, 31; ул. Штурмовая, 32, 34; ул. Котельниковская, 11, 13, 2; ул. Домостроительная, 5, 7, 9, 13, 5 С 4,5,3, 11.

Агентство Телевидения Новости