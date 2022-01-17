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У «Металлиста» начался первый турецкий сбор

У «Металлиста» начался первый турецкий сбор

Тренировочный процесс проходит в режиме ежедневных двухразовых занятий.

За исключением выходных и дней контрольных матчей подопечные Александра Кучера будут работать в турецкой Анталии в режиме двухразовых тренировок, сообщает официальный сайт «Металлиста». Утренняя — с упором на физическую подготовку, вечерняя — с акцентом на работу с мячом.

Что касается состава, то вместе с «Металлистом» уже тренируется 19-летний нападающий Алекс Чидомере. Бывший игрок «Оболони» незадолго до вылета в Турцию подписал контракт с нашим клубом и получил игровую футболку с номером 70. 

Сегодня вечером к команде должен присоединиться аргентинский новичок Херониме Поблете.

Также на турецкий сбор прилетели девять воспитанников Академии футбола «Металлист».

Голкипер «Металлиста» Андрей Бубенцов оставшуюся часть сезона проведет на правах аренды в житомирском «Полесье».

Ряд игроков остался в Харькове и пока занимается по индивидуальной программе.


Агентство Телевидения Новости

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