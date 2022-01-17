Госбюджет-2022: в приоритете – интересы граждан

2 декабря Верховная Рада приняла главную смету страны на 2022 год. Он отражает основные приоритеты команды Президента – социальное обеспечение, медицина, образование, оборона, развитие инфраструктуры.

«Государственный бюджет на 2022 год – это бюджет о людях, их социальном обеспечении, образовании, здоровье, качественной инфраструктуре. Мы еще на шаг приблизились к стране с достойным уровнем жизни для всех», – заявила глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Конечно, исходя из финансовых возможностей государства, бюджет не может удовлетворить все потребности. Впрочем, он сбалансирован, направлен на развитие государства, это бюджет модернизации страны. Ни одна главная смета страны за последние 10 лет не предусматривала такой объем капитальных расходов – 140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов. В первую очередь, это обеспечение социальных потребностей и развитие инфраструктуры.

Социальное обеспечение

Около 11 млрд грн предусмотрено на компенсацию разницы в тарифах за коммунальные услуги благодаря тому, что 4% налога на доходы физических лиц останутся в местных бюджетах. Субсидии в приоритете, это защищенная статья расходов – так что все, кто имеет право на субсидии, их обязательно получат.

Также украинцев начнут снабжать качественной питьевой водой – на программу «Питьевая вода Украины» выделили 1 млрд грн.

Программы льготного кредитования, доступной ипотеки для всех украинцев и обеспечение жильем военнослужащих, защищавших Украину, – расходы на эти статьи также обеспечены в полной мере.

Медицина

В 2022 году на медицину потратят около 200 млрд грн – беспрецедентную сумму за всю историю независимости страны.

Оплата труда врачей будет составлять от 20 тыс. грн, а медсестер – от 13,5 тыс. грн. В целом на повышенные зарплаты медикам предусмотрено 2,1 млрд грн. Еще 2 млрд направят на повышение зарплат работников медицинской сферы, не являющихся врачами или медсестрами, – это лаборанты, биологи и другие специалисты в системе здравоохранения.

Также обеспечено финансирование на развитие высокоспециализированной медицины. К примеру, Институт рака дополнительно получит 300 млн грн. Еще 300 млн грн направят на закупку дорогостоящих лекарств.

Образование

Бюджет на образование составляет 172 млрд грн, это на 18 млрд грн больше, чем в нынешнем году.

Из них 1,6 млрд грн будут направлены на реформу образования – проект «Новая украинская школа». Также предусмотрена субвенция 1 млрд. грн. на опорные школы. Появились и две новые субвенции – на противопожарную безопасность и закупку пищеблоков для школ.

Впервые за четыре года значительно повышен размер стипендий, на это заложено более 5 млрд. грн., а зарплаты в сфере образования в 2022 году возрастут на 8,5%.

Культура

Впервые за многие годы будет полностью удовлетворена программа закупки книг в библиотеки, на это предусмотрено 183 млн. грн.

Кроме того, появится новая бюджетная программа – субвенции для местных советов по созданию центров культурных услуг. На стартующий в 2022 году пилотный проект направлено 100 млн грн. После этого программу планируют расширить.

Инфраструктура

Одним из приоритетов бюджета есть финансирование инфраструктурных проектов. В частности, на модернизацию железнодорожной инфраструктуры направлено 4,3 млрд. грн., на развитие аэропортов предусмотрели 3,4 млрд. грн.

Также будет продолжаться ремонт автодорог в рамках программы «Большая стройка». Среди них — завершение реконструкции моста в Запорожье, ремонт трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск, дороги Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь и многие другие.

В целом к ​​2024 году планируется обновить 24 тыс. км дорог, 1400 мостов во всех областях Украины и продолжат строить новые школы, детсады, ЦНАПы.

Бюджет Харьковщины на 2022 год – принят

Основные приоритеты сметы региона на 2022 год – медицина, социальное обеспечение, образование, развитие инфраструктуры.

«Бюджет на 2022-й сбалансирован и направлен на развитие региона. В нем предусмотрены средства на продолжение строительства инфраструктурных объектов и на реализацию новых проектов, ремонт дорог местного значения. На обеспечение работы учебных заведений, финансовую поддержку областных театров и концертных учреждений. Общий объем областного бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из государственного бюджета составит более 6,8 млрд грн», — рассказал заместитель председателя фракции в Верховной Раде, глава Харьковской областной организации ЧП «Слуга Народа» Павел Сушко.

Так, расходы на здравоохранение планируются в сумме 925 млн. 784 тыс. грн.

На образование планируют направить 2 млрд. 346 млн. грн. На социальную защиту и социальное обеспечение – 693 млн 969 тыс. грн. На сферы культуры и искусства запланировано направить 271 млн. 292 тыс. грн.

Также областной бюджет предполагает развитие инфраструктуры региона. Так, на Программу экономического и социального развития Харьковской области запланировано направить около 170,7 млн. грн. Среди них более 100 млн грн – для проведения строительства, реконструкции и капитальных ремонтов учреждений социально-культурной сферы и объектов ЖКХ. На Программу развития дорожного хозяйства области предусмотрено более 849 млн. грн. Это позволит восстанавливать и удерживать в надлежащем состоянии дороги общего использования местного значения.

Агентство Телевидения Новости