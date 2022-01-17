В Харькове мать больше недели не пускала домой 11-летнюю дочь: ребенок в больнице

В Харькове правоохранители помогли 11-летней девочке, которую мать больше недели не пускала домой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, к полицейскому офицеру общины Роганской поселковой территориальной общины обратились педагоги местной гимназии с просьбой помочь 11-летней ученице, оказавшейся в сложной жизненной ситуации: мать девочки уже больше недели не пускает дочь домой.

Девочка была вынуждена искать убежища у бывшего сожителя матери, который в настоящее время воспитывает ее младшего сводного брата.

Полицейский и социальные работники со службой по делам детей приехали домой к девочке. Женщина отказалась общаться со стражами порядка и свой поступок им никак не объяснила.

Ребенка отправили временно в Харьковскую областную детскую больницу. Сейчас правоохранители собирают все необходимые документы для привлечения женщины к ответственности и решения вопроса о лишении ее родительских прав.

Агентство Телевидения Новости