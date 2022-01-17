Глава ХОГА поручил подготовить «ковидные» больницы к возможному началу очередной волны заболеваемости

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов дал задание подготовить «ковыдные» больницы к возможному началу очередной волны заболеваемости.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

О состоянии предотвращения распространения COVID-19 в Харьковской области и проведения вакцинальной кампании говорили 17 января во время аппаратного совещания главы ХОГА.

Олег Синегубов отметил, что медицинская система области должна быть готова к новой волне коронавируса. Основное внимание следует уделить вопросам обеспечения кислородом койко-мест «ковидных» больниц. Также речь шла об обеспечении больниц новыми кислородными станциями, которые поставит Минздрав на Харьковщину уже в феврале.

«Мы должны еще раз пересмотреть готовность нашей медицинской системы к новой волне коронавируса и проанализировать, что мы можем успеть сделать уже сейчас – относительно, например, кислородотведения и обеспечения каждого койко-места, которые есть у нас по плану», — отметил глава ХОГА.

Так, по данным Департамента здравоохранения ХОГА, занятость кроватного фонда «ковидных» больниц составляет примерно 25%. Директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов сообщил о том, что в настоящее время Харьковщина находится в начале новой волны заболевания штаммом «Омикрон». 14 января в лабораториях столицы было исследовано 30 проб харьковских образцов. По результатам около 40% – штамм «Омикрон».

«Прошу принять во внимание, что начинает расти заболеваемость, поэтому обязательно: первое – это вакцинация, второе – это соблюдение масочного режима, особенно в заведениях, где скапливаются многие люди», — сказал Максим Хаустов.

Директор департамента подчеркнул, что с 17 января совместно с Минздравом и Харьковским медицинским университетом начинаются занятия для первичного звена врачей и других медиков по особенностям предоставления помощи больным новым штаммом COVID-19.

В свою очередь Олег Синегубов подчеркнул, что Харьковщина должна быть лидером по вакцинации против COVID-19. Он дал задачу ответственным департаментам проверить работу пунктов и центров массовой вакцинации граждан, проанализировать деятельность мобильных бригад.

По данным Максима Хаустова, с начала вакцинальной кампании в области проведено 2072456 прививок. Всего привито 1087863 человек, что составляет 51% от общей численности взрослого населения. В частности, в общей сложности привито 41 809 медицинских работников (99% от общего количества) и 86 728 работников образования (97% от общего количества). В области работают 75 мобильных бригад, 169 пунктов прививки и открыты 35 центров вакцинации.

Агентство Телевидения Новости