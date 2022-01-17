На Харьковщине из закрытой неотапливаемой квартиры забрали 4 детей, которые были дома одни

В Великобурлукском районе полицейские совместно со службой по делам детей изъяли из семьи 4 малолетних детей.

Об этом сообщили в Отделе Ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

Анонимное сообщение о том, что в квартире одного из домов села Подсреднее Купянского района области малолетние дети находятся в закрытой квартире, без ухода взрослых, а квартира — без отопления, поступило в полицию 15 января 2022 около 20:44.

Прибывшие на вызов по адресу правоохранители установили, что дети находятся в закрытой квартире, без взрослых, квартира не отапливается, в доме грязно, холодно, нет продуктов питания.

В связи с этим комиссией по делам детей было принято решение об изъятии 4 малолетних мальчиков. В настоящее время дети находятся в Великобурлукской центральной больнице, малышам ничего не угрожает.

Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, идет проверка.

На мать детей составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время решается вопрос лишения матери родительских прав.

Агентство Телевидения Новости