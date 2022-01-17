Оторвали знак и сбежали: правоохранители составили на нарушителей админпротоколы

16-летний парень отрывает дорожный знак и убегает, а его 18-летний товарищ снимает все на видео. Ну а потом — классическая передряга: юноши решили похвастаться своими ночными приключениями перед друзьями и опубликовали видеозапись в соцсети.

Сотрудники полиции также увидели видео и без лишних усилий разыскали хулиганов. Правоохранители провели разъяснительные беседы с родителями несовершеннолетнего и составили административные протоколы на обоих парней за мелкое хулиганство, а также за распитие спиртных напитков.

После инцидента юноши вместе из сотрудников полиции вернули знак на место.

Психолог Елена Калиниченко говорит, подросткам важно быть популярными среди своих сверстников, поэтому часто именно с помощью таких видео они пытаются привлечь к себе внимание. Ради лайков и комментариев в социальных сетях современные дети готовы рисковать своим здоровьем и жизнью. Чтобы сделать оригинальное фото и видео, они вылезают на крыши домов или на движущиеся поезда, объясняет психолог.

Елена Калиниченко, психолог

Потребность в признании и, конечно же, бунтарский дух — это две причины, которые толкают подростка на такие поступки. Желание выделится в своей среде, желание стать известным в своей среде. Возможность получить признание своей среды и желание попробовать себя в каких-то поступках. «А смотрите — я смог, я переступил эту черту, я смог, и что вы сделаете мне, взрослые.»

За мелкое хулиганство может грозить наказание в виде штрафа, придется заплатить минимум 340 гривен. За повторное правонарушение размер штрафа может увеличиться, говорит юрист Роман Чумак. К 16 годам ответственность за поступки детей несут родители, а вот с 16 лет наказать могут уже самого несовершеннолетнего правонарушителя.

Роман Чумак, юрист

Якщо з 16 років, то він самостійно несе відповідальність, його притягають до адміністративної відповідальності, власне, він повинен сплатити штраф. Безумовно, якщо у нього не має власного доходу, то такий штраф сплачують батьки. За умови, якщо у нього є власний дохід, то дитина сплачує такий штраф самостійно.

Поэтому психолог советует родителям больше времени уделять детям, а также рассказывать о возможных последствиях их поступков.

Агентство Телевидения Новости