«Омикрон» уже в Харькове. В облздраве подтвердили начало новой волны коронавируса

В Харьковской области снова регистрируют увеличение количества зараженных COVID-19. Только за минувшие сутки обнаружили 467 новых случаев, 8 человек скончались. В облздраве говорят, что речь идет о начале новой волны, пик которой прогнозировали к концу зимы.

Максим Хаустов, глава облдепартамента здравоохранения

Ми стаємо на початку нової хвилі зі штамом Омікрон, хочу сказати, що 30 проб було направлено до Київа, й зараз хочу сказати, що 40% — це штамм омікрон. Тому хочу звернути увагу, що починає расти захворюваність.

На сегодняшний день только пятая часть коек с кислородом занята больными. Но все они могут быть быстро заполнены, поэтому чиновники от медицины ждут от Киева дополнительных кислородных бочек, которые планируется установить в больницах в течение февраля.

Главным предохранителем эпидемии также называют вакцинацию. На сегодняшний день привиты более половины жителей области. Среди педагогов, по статистике, имеющих хотя бы одну дозу, — 98%, среди медиков – 99%. Неделю назад каждый пятый медик был невакцинирован, но департамент ускорил темпы прививки. Ведь с 1 февраля все врачи и работники клиник без ковид-сертификатов должны быть отстранены от работы.

Максим Хаустов, глава облдепартамента здравоохранения

Отримали дві дози вже 82%, а тих, хто вакціновані хоча б однією дозою, то ми маємо 99%.

Более 4000 харьковчан получили уже третью – бустерную — дозу. Ее можно сделать спустя полгода после основной вакцинации. Кроме этого, более 5000 детей старше 12 лет также получили прививку от ковида. В облздраве говорят, что пока об изменении карантинных правил речь не идет, и основные надежды на преодоление очередной волны эпидемии они связывают именно с вакцинацией.

Агентство Телевидения Новости