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Поражение «Дженоа» 0:6 после увольнения Андрея Шевченко

Расставание с теперь уже бывшим главным тренером — украинским специалистом Андреем Шевченко, не пошло на пользу футболистам генуэзского «Дженоа».

В матче 22-го тура итальянской Серии «А» «Дженоа» играл в гостях против «Фиорентины».

Это был первый матч для «Дженоа» без Шевченко на тренерском мостике. Завершилась игра разгромной победой «Фиорентины» — 6:0, футболисты которой забили по три гола в каждом из таймов.

Агентство Телевидения Новости

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