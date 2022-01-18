Где сегодня в Харькове нет воды: адреса

Сегодня, 18 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Холодногорском районе по следующим адресам: ул. Игоря Муратова, 28 (п. №1, стояк), ул. Большая Панасовская, 232 (п. №1, стояк) до 20:00 18.01.22 г.

А также:

Киевский район:

ул. Валентиновская, 13В (п. №4, стояк), б-р Мира, 1(п. №1, стояк), ул. Багалия, 5 (стояк) до 20:00 18.01.22 г.

Московский район:

пер. Никоновский (ч/с), ул. Бестужева (ч/с), пер. Подрывной (ч/с), пер. Люботинский (ч/с), пер. Гутянский (ч/с), ул. Соединенная (ч/с), въезд Бестужева (ч/с), ул. Перекопская (ч/с), ул. Автотракторная (ч/с), пер. Никоновский (ч/с), въезд Автотракторный (ч/с), ул. Никоновская (ч/с), пер. Автотракторный (ч/с), ул. Марьевская (ч/с), ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Тюринская (ч/с), пер. Перекопский (ч/с), ул. Академика Павлова, 115А, Б, В до 20:00 18.01.22 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рибалко, 4 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 18.01.22 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 19.01.22 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 18.01.22 г.

Шевченковский район:

ул. Сумская, 53 (стояк), пр. Науки, 66А (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 3Б (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4) до 20:00 18.01.22 г.

Агентство Телевидения Новости