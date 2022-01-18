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На улице Беркоса насмерть сбит пешеход
Накануне в 19:46 на улице Беркоса, 9/1А автомобиль Opel Vectra сбил вышедшего на проезжую часть мужчину: от полученных травм пострадавший скончался на месте.
Об аварии сообщается в оперативной сводке ХОГА. По предварительной информации, пешеход пытался перейти дорогу в неустановленном месте. Личность погибшего установлена, мужчине 51 год.
Была ли у 27-летнего водителя авто возможность избежать наезда на пешехода – устанавливают правоохранители.
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