678 случаев коронавируса за сутки, 8 человек умерли: статистика по Харьковской области

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 678 новых случаев заболевания коронавирусом, 8 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 647 случаях и было зафиксировано 8 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (590) – жители Харькова. 22 заболевших – в Харьковском районе, 36 – в Изюмском, 10 – в Чугуевском, по 8 заболевших в купянском и Богодуховском районах, 3 – в Красноградском и 1 – в Лозовском районе.

По количеству заболевших Харьковщина на сегодня на третьем месте. На первом Киев (972 заболевших), на втором – Львов (870).

Агентство Телевидения Новости