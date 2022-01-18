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Зеленский отреагировал на петицию об отмене военного учета для женщин

Зеленский отреагировал на петицию об отмене военного учета для женщин

Президент ответил на петицию об отмене приказа Министерства обороны Украины о расширении перечня специальностей женщин, подлежащих военному учету, сообщает «Діло» со ссылкой на сайт главы государства.

В ответе президента сказано, что перечень профессий Минобороны оказался «недостаточно обоснованным и потому слишком широк», а четкую процедуру военного учета женщин не сформировали, что вызвало общественный резонанс.

Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову и попросил рассмотреть «значительное уточнение (сокращение) перечня» и процедуру постановки на учет онлайн. Также он призвал урегулировать порядок прохождения медосмотра при учете.

Президент поручил министру обороны решить вопрос «общественно приемлемых подходов» к административной ответственности – сейчас она грозит женщинам, которые не станут на учет до конца 2022 года.

Агентство Телевидения Новости

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